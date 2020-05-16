Окупанти припиняють режим самоізоляції у Криму: які обмеження все ще діятимуть

В анексованому Криму з 18 травня скасовують режим самоізоляції. Так, жителям півострова вимогу залишатися вдома змінили на рекомендацію – не залишати місце проживання без необхідності.

Відповідний "указ" за підписом "глави півострова" Сергія Аксьонова з’явився на сайті окупаційної адміністрації Криму.

Раніше У Криму режим самоізоляції продовжили до літа

Попри скасування режиму самоізоляції, залишатися вдома, як і раніше, повинні кримчани, яким 65 років і більше. Окрім того, заборонене перебування неповнолітніх без супроводу батьків у громадських місцях.

З 18 травня режиму ізоляції зобов'язані дотримуватися тільки громадяни, які приїхали на півострів з-за кордону і з Росії.

Водночас, масковий режим у Криму окупанти зберегли.

Що відомо про коронавірус у Криму? На півострові зареєстрували 272 випадки COVID-19 та ще 135 у Севастополі. Загалом у Криму та Севастополі (місто вважається окремою адміністративною одиницею – 24 канал) від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією померли 5 осіб.



Найімовірніше, дані про поширення інфекції у Криму суттєво занижені російськими окупантами.