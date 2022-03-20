Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.

К теме "Убегали, прячась за кладбищем": как российские оккупанты эпически потерпели поражение под Сумами

Украинские защитники и защитницы продолжают удерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма. А техника врага все чаще попадает к нашим военным, пополняя вооружение украинских сил обороны.

Заметим, сейчас продолжаются 25 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти во всех направлениях. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой,

– заявили в Генштабе.

К теме – Крымские подразделения морпехов врага потеряли до 90% людей: смотрите видео