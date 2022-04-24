Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

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Как рассказал Андрющенко, 24 апреля Ольге Новиковой с аккаунта ее сына позвонили российские военные. Они заявили, что Алексея Новикова пленили и требуют 5 тысяч евро за сохранение ему жизни.

Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника (25 апреля – 24 канала). Угрожают, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь. Это – настоящий терроризм,

– подчеркнул советник городского главы Мариуполя.

Что известно об Алексее Новикове

Парня держат в районе села Малоянисоль. Алексей Новиков проходил службу в теробороне. В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет.

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