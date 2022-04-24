В Генштабе ВСУ сообщили последнюю информацию о городе. Бои продолжаются в районе "Азовстали".

К теме Самая трагичная ситуация на "Азовстале", – Арестович заявил, что Россия использует все силы

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры,

– говорят там.

Также российские оккупанты проводили штурм в направлении населенного пункта Времовка. Впрочем, понесли потери и отошли на позиции, которые нанесли ранее.

Последнее о ситуации в Мариуполе

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся еще в четырех местах в Мариуполе, а не только на "Азовстали", как сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отчитывался Путину, что город якобы захватили, хотя это не правда.

В то же время, в подвалах "Азовстали" вместе с военными находятся гражданские. ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, который уже почти 2 месяца в осаде. Именно этот вопрос нужно поднять в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Также вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что за 2 месяца полномасштабной войны из блокадного Мариуполя оккупанты депортировали уже почти 200 тысяч местных жителей. Их отправляют в лагеря.

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