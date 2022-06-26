Несмотря на отсутствие какого-либо доверия к ним, российские пропагандисты продолжают свою бестолковую работу. Для того чтобы держать в тонусе свое недалекое население, им приходится придумывать все новые и новые басни, не имеющие с реальностью ничего общего.

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Очередной фейк пропагандистов

Как сообщил глава Одесской ОВО Максим Марченко, российская пропаганда начала разгонять фейк о том что Украина торгует оружием со странами Африки.

В истории россиян есть все: и британская разведка, и боевики так называемого "Исламского государства", и одесские контрабандисты. Над всем этим бредом оккупанты поставили Максима Марченко, мол, именно он стоит во главе всех процессов.

Интересная история, по которой можно было бы снять фильм. Но если бы я и занимался снабжением оружия, то только для ВСУ, чтобы они уничтожили как можно больше оккупантов и прогнали врага с нашей земли,

– сказал Марченко.

Война России с Украиной: последние события

Россияне продолжают грабить Украину и надеяться на продовольственный кризис, чтобы выторговать для себя снятие или хотя бы частичное ограничение санкций. Известно, что они вывезли из Украины уже 400 тысяч тонн зерна. Также враг не дает убирать урожай и обстреливает склады с прошлогодним урожаем.

Коллаборанты начинают думать о том, куда будут убегать уже в ближайшее время. ВСУ уверенно продвигаются вперед, поэтому посипаки врага и предатели увеличили численность своей охраны и начали паковать чемоданы. Они надеются, что смогут скрыться во временно оккупированном Крыму и избежать ответственности за свои преступления.

Российские оккупанты наращивают численность своего личного состава на территории Беларуси. Также стало известно, что ДРГ россиян начали отрабатывать "работу" на территории Украины. Они могут попытаться отвлечь ВСУ и заставить наших героев прикрывать еще одно направление.

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