Российские военные в отчаянии
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из города. Он показал, как выглядит героическое сопротивление украинских защитников.
Это важно Защитники Мариуполя держат оборону, несмотря на требования захватчиков сдаться в плен, – Андрющенко
Андрющенко сообщил, что российские военные в отчаянии, потому что не могут глобально продвинуться в Мариуполе. Поэтому оккупанты используют все тяжелое оружие, которое могут.
Но героизм и профессионализм наших защитников нивелирует все попытки оккупантов,
– отметил он.
Видео героической защиты Мариуполя
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