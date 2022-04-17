Он отметил, что россияне пытаются доказать, что место боевых действий ограничивается заводом "Азовсталь". Андрющенко заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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Несмотря на призывы оккупантов сдаться, украинцы продолжают бороться на улице Таганрогской, которая находится в 5 километрах от "Азовстали". В результате боевых действий пострадали дома частного сектора.

Несмотря на российское нашествие, защитники Мариуполя продолжают держать оборону и не собираются сдаваться в плен.

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