Він зазначив, що росіяни намагаються довести, що місце бойових дій обмежується заводом "Азовсталь". Андрющенко заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Попри заклики окупантів здатися, українці продовжують боротися на вулиці Таганрозькій, яка знаходиться за 5 кільметрів від "Азовсталі". Внаслідок бойових дій постраждали будинки приватного сектору.

Незважаючи на російську навалу, захисники Маріуполя продовжують тримати оборону та не збираються здаватися в полон.

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