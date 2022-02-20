Оккупанты также присылают жителям ОРДЛО телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

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Принудительно "мобилизуют" этнических греков

Мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной,

– проинформировала Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека добавила, что в связи с этим жители села были вынуждены обратиться за помощью и с целью огласки к Чрезвычайному и Полномочному Послу Греции в Украине.

Обратите внимание! Омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что принудительная "мобилизация" на оккупированных территориях запрещена международным гуманитарным правом.

Оккупанты отбирают у людей авто и имущество

Предводители боевиков на Донбассе издали скандальный указ, которым позволили забирать у мирных жителей автомобили и имущество. Все это якобы должны использовать для "обороны".

Кроме незаконной конфискации объявили всеобщую "мобилизацию" мужчин от 18 до 55 лет.

В то же время, людям с оккупированной территории Луганщины запретили выезжать за пределы ОРДЛО.

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Текст публикации Людмила Денисовой:

Страна-оккупант продолжает нарушать права жителей, которые проживают в ОРДЛО и стали фактическими заложниками незаконных вооруженных формирований.

Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим, жители села были вынуждены обратиться за помощью и с целью огласки к Чрезвычайному и Полномочному Послу Греции в Украине.

Уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, жителям ОРДЛО направляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом. В частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, что находятся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты принудительного призыва граждан Украины на временно оккупированных территориях в ряды незаконных вооруженных формирований, что поддерживаются страной-агрессором.