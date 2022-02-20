Окупанти також надсилають мешканцям ОРДЛО телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, а за ухиляння погрожують кримінальною відповідальністю.

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Примусово "мобілізують" етнічних греків

Чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною,

– поінформувала Людмила Денісова.

Уповноважена з прав людини додала, що у зв'язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до Надзвичайного та Повноважного Посла Греції в Україні.

Зверніть увагу! Омбудсменка Людмила Денісова наголосила, що примусова "мобілізація" на окупованих територіях заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Окупанти відбирають у людей авто та майно

Ватажки бойовиків на Донбасі видали скандальний указ, яким дозволили забирати у мирних мешканців автомобілі та майно. Все це нібито мають використати на потреби "оборони".

Окрім незаконної конфіскації оголосили загальну "мобілізацію" чоловіків від 18 до 55 років.

Водночас людям з окупованої території Луганщини заборонили виїжджати за межі ОРДЛО.

Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО: дивіться відео



Текст публікації Людмила Денісової:

Країна-окупант продовжує порушувати права мешканців, які проживають в ОРДЛО та стали фактичними заручниками незаконних збройних формувань.

Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною. У зв'язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до Надзвичайного і Повноважного Посла Греції в Україні.

Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п'ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя.

Крім того, мешканцям ОРДЛО надсилаються телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, а за ухиляння погрожується кримінальною відповідальністю.

Такі дії є проявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняються під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти примусового призову громадян України на тимчасово окупованих територіях до лав незаконних збройних формувань, що підтримуються країною-агресором.