При этом речь о создании СССР-2 почти буквальна. В оккупированных россиянами городах Украины они устанавливают памятники советскому вождю Владимиру Ленину. В некоторых случаях его "складывают" из частей. Хотя зафиксированы случаи, когда установленный памятник – не больше по размеру, чем статуэтки "садовых гномов".

Еще один элемент советщины, без которого не могут обойтись как российские оккупанты, так и их украинские прихвостни – флаг СССР с серпом и молотом. Именно с ним выходят на немногочисленные митинги в поддержку российских оккупантов предатели Украины

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Теперь дело дошло и до советского гимна. Вблизи Изюма в Харьковской области обнаружили ЗС-88. Это самоходная звукопередающая станция – машина советского производства на базе БТР-80. Ее едва ли не главная функция – некий динамик, который может распространять звук на радиус до 6 километров (так заявляли ее разработчики). При ее создании в планах было, что она будет на передовой оказывать психологическое давление на врага.

Но на этот раз под ее действие попали как жители оккупированных городов и сел Украины, так и сами оккупанты. Они решили через ЗС-88 крутить советский гимн. В сети опубликовали работу такого "устройства".

Исполнение советского гимна из ЗС-88 на оккупированной Украине

Почему именно советский гимн – неизвестно. Ведь российский гимн – это та же музыка, что была и в гимне СССР, только другие слова.

Среди возможных причин, что ЗС-88 оснащена древним кассетным магнитофоном ВМ-85K и несколькими мегафонами. А новых записей у оккупантов не нашлось. Потому использовали то, что было под рукой.

Следует отметить, что в январе 2022 года, перед вторжением российских войск в Украину, в Беларуси были замечены две ВС-88 российской армии. Одна из них, вероятно, как раз та, что и возле Изюма. Где находится вторая машина – пока неизвестно.