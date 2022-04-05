Российские оккупанты везли с собой в Украину не только парадную форму. Враг также хотел установить контроль над информационным пространством и сеять свою пропаганду.
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Агитационные материалы оккупантов
Воины ВСУ нашли "агитшедевры" оккупантов, которые те собирались распространять в Украине. Враги ликвидированы, так что читать их вранье даже для развлечения никто не будет.
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