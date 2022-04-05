Російські окупанти везли з собою в Україну не лише парадну форму. Ворог також хотів встановити контроль над інформаційним простором та сіяти свою пропаганду.

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Агітаційні матеріали окупантів

Воїни ЗСУ знайшли "агітшедеври" окупантів, які ті збиралися поширювати в Україні. Ворогів ліквідовано, тож читати їхні побрехеньки навіть для розваги ніхто не буде.

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