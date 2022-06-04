Снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы были и в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса. Об этом рассказала заместитель председателя Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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В каком состоянии пострадали

По словам чиновницы, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Они получают необходимую помощь. Детей в их числе нет.

Замазеева добавила, что по состоянию на сегодняшний день в николаевских больницах находятся 252 человека, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье граждан,

– подчеркнула Замазеева.

Обстрелы Николаевщины

В течение 3 июня силы противовоздушной обороны сбили над Николаевщиной 3 крылатые ракеты. По самому Николаеву враг утром изготавливал из ствольной тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В ночь на 3 июня враг обстрелял Ингульскую общину. В Широкинской общине погиб один местный житель , а еще один – получил ранения. Повреждено здание ЦНАПа, а 2 жилых дома полностью разрушены.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что кафиры стали значительно чаще обстреливать город из артиллерии . Захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра.

2 июня в результате обстрелов россиян ранения получили 23 человека .

Какая ситуация на Юге

Утром 4 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесщине. Вражеские самолеты стратегической авиации запустили ракету типа Х-59, попавшую по территории сельскохозяйственного предприятия и склады. Есть по меньшей мере двое раненых.

Кроме того, для Юга сохраняется угроза ракетных ударов, поскольку в Черном море остаются корабли-носители ракет кафиров. Кроме того, враг вывел в море большие десантные корабли.

Детальнее – россияне обстреляли Одесщину и Николаевщину: видео