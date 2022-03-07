Харьков продолжает находиться под активными обстрелами врага. Орки не преследуют никакие военные цели и просто забрасывают снарядами жилые районы города.

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Обстрелы продолжаются

Как сообщают корреспонденты 24 канала со ссылкой на соцсети, прямо сейчас российские оккупанты ведут активный обстрел жилых районов Харькова. Враг пытается нанести как можно больший вред мирному населению, взрывы снарядов раздаются безостановочно.

Один из вражеских снарядов попал в многоэтажку. Жителям Харькова нельзя покидать укрытие, это очень опасно. Орки не знают никаких моральных принципов и нарушают все возможные законы.