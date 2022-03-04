По данным Генштаба ВСУ, там сосредоточили до пятнадцати БТГр .
Важно На Слобожанском направлении враг блокирует Харьков с севера и захватил Балаклею
Они проводят наступательную операцию в полосе:
- Козаровичи,
- Вышгород,
- Фастов,
- Обухов.
Также наблюдается сосредоточение усилий на направлении Бышев и Украинки.
В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.
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