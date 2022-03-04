По данным Генштаба ВСУ, там сосредоточили до пятнадцати БТГр .

Важно На Слобожанском направлении враг блокирует Харьков с севера и захватил Балаклею

Они проводят наступательную операцию в полосе:

Козаровичи,

Вышгород,

Фастов,

Обухов.

Также наблюдается сосредоточение усилий на направлении Бышев и Украинки.

В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

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