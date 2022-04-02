Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля. Известно, что в больницы в области массово поступают кадыровцы.

Внимание Погибших оставляют на поле боя: за неделю ВСУ ликвидировали 800 бойцов 2 армейского корпуса

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Да, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов,

– говорится в сообщении.

По имеющейся информации, погибших оккупантов оставляют на поле боя.

В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

К слову, за сутки на Донецком и Луганском направлении ВСУ отразили 9 вражеских атак. Наши защитники уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машины, 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.

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