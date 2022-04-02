В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 2 апреля сообщается, что на отдельных направлениях оккупанты отводят войска. С высокой вероятностью это делается для того, чтобы перебросить все силы на Слобожанское, Донецкое, а также Луганское направления.

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2 армейский корпус России не досчитается 800 солдат

Так, за прошедшую неделю наши военные уничтожили 800 солдат. Речь идет о наемниках из 2 армейского корпуса.

Кроме того, враг несет существенные потери в Луганской области. Так, например, в Алчевске в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи Попасной привезли 30 раненых оккупантов-кадыровцев.

Также сообщается, что на Донецком и Луганском направлении ВСУ отбили 9 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.

К теме – потери врага по состоянию на 1 апреля – смотрите видео: