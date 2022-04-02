Россия не контролировала с самого начала небо над Украиной

Командование Воздушных сил ВСУ было готово к войне с Россией, поэтому почти вся техника и люди были вовремя выведены из-под удара.

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Враг не контролировал и не контролирует украинское небо. Речь может идти об определенном контроле оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы пояснили, что на этих территориях противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400, "Бук", "Панцирь", "Тор", которые постепенно уничтожаются артиллерией, авиацией и другими огневыми средствами.

Именно там вражеская авиация проявляет активность, но и там ежедневно несет потери,

– добавили в ВСУ.

Украинская авиация была готова к вторжению

В сообщении напомнили о том, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска нанесли Украине массированного ракетного удара, применив баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и типа "Х".

Первыми целями оккупантов стали именно Воздушные Силы: радиолокационные подразделения, зенитные ракетные войска, военные аэродромы, командные пункты.

Они планировали одномоментно уничтожить всю противовоздушную оборону государства. Однако мы готовились к такому сценарию, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей, которые продолжают выполнять задачи в сложившихся условиях,

– отметили в Воздушных силах.

Потери врага в небе

В ВСУ считают, что противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил основную активность на востоке страны.

Однако враг понес потери в авиационной технике, а сейчас, по данным Генштаба ВСУ: это 143 самолета и 131 вертолет.

Также вражеская авиация старается не заходить в зону действия нашей ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

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