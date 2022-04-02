Росія не контролювала з самого початку небо над Україною

Командування Повітряних сил ЗСУ було готове до війни з Росією, тож майже вся техніка та люди були вчасно виведені з-під удару.

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Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях,

– йдеться у повідомленні.

Повітряні сили пояснили, що на цих територіях противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор", які поступово знищуються артилерією авіацією та іншими вогневими засобами.

"Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати", додали у ЗСУ.

Українська авіація була готова до вторгнення

У повідомленні нагадали про те, що у перший день війни, 24 лютого, російські війська завдали Україні масованого ракетного удару, застосувавши балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та типу "Х".

Першими цілями окупантів стали саме Повітряні Сили: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти.

Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися,

– зазначили у Повітряних силах.

Втрати ворога в небі

У ЗСУ вважають, що противник змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни.

Однак ворог зазнав втрат в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ: це 143 літаки та 131 вертоліт.

Також ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО та уникає прямого контакту з українськими винищувачами.

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