Оккупанты применяют все имеющееся вооружение, используют авиацию и дроны-камикадзе, наносят ракетные удары.
Кстати Эмоции должны быть сдержанными, – Зеленский прокомментировал ситуацию в Херсонской области
Россияне меняют места дислокации на оккупированных территориях. Покидая блокпосты, они заменяют объекты и территории. Кроме того, продолжают шантажировать людей техногенной катастрофой.
От обстрелов россиян гибнут гражданские
- Оккупанты нанесли ракетный удар по освобожденным населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра. Разрушили один из частных домов. К сожалению, один человек погиб, еще один – получил ранения.
- Позицию украинских защитников враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа "Ланцет".
- В Криворожье россияне атаковали ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.
- Марганецкую общину на Никопольщине накрыли "Ураганами" и "Градами". Там разрушены и повреждены несколько домов. Один гражданский погиб.
За день ликвидировали более сотни оккупантов
Над Черным морем в Одесской области сбили 2 беспилотника "Гранат-3". Кроме того, наша авиация отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач. Попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами.
Потери врага на Юге:
- 125 оккупантов;
- 3 танка;
- 5 единиц авто-бронетехники;
- склад с боеприпасами в Бериславском районе.
Вражеских кораблей в Черном море стало больше
Корабельная группировка русского флота в Черном море увеличилась до 12 единиц. Однако в его составе так и не появилось ракетоносителей.
Правда, военные предупреждают, что угрозы ракетных ударов или атак дронами-камикадзе все равно остаются. Потому воздушные тревоги игнорировать не стоит.
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