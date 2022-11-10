Окупанти застосовують усе наявне озброєння, використовують авіацію та дрони-камікадзе, завдають ракетних ударів.

До речі Емоції мають бути стриманими, – Зеленський прокоментував ситуацію на Херсонщині

Росіяни змінюють місця дислокації на окупованих територіях. Залишаючи блокпости, вони заміновують об'єкти та території. Крім того, продовжують шантажувати людей техногенною катастрофою.

Від обстрілів росіян гинуть цивільні

Окупанти завдали ракетного удару по звільнених населених пунктах Бериславського району Херсонщини, що на правому березі Дніпра. Зруйнували один з приватних будинків. На жаль, одна особа загинула, ще одна – зазнала поранення.

Позиції українських захисників ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу "Ланцет".

На Криворіжжі росіяни атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Без людських втрат.

Марганецьку громаду на Нікопольщині накрили "Ураганами" та "Градами". Там зруйновано та пошкоджено кілька будинків. Один цивільний загинув.

За день ліквідували понад сотню окупантів

Над Чорними морем на Одещині збили 2 безпілотники "Гранат-3". Крім того, наша авіація відпрацювала 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань. Влучили у пункт управління, колону військової техніки та склади з боєприпасами.

Втрати ворога на Півдні:

125 окупантів;

3 танки;

5 одиниць авто-бронетехніки;

склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Ворожих кораблів у Чорному морі побільшало

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. Проте в його складі так і не з'явилось ракетоносіїв.

Щоправда, військові попереджають, загрози ракетних ударів чи атак дронами-камікадзе все одно залишаються. Тому повітряні тривоги ігнорувати не варто.

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