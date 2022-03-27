Соответствующее видео было опубликовано Министерством обороны Украины. Там обещают – украинские военные обязательно отомстят оккупантам за каждый разрушенный город. В частности, за Ирпень!

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Российские военные бьют без разбора: они уничтожают жилые кварталы, подрывают железнодорожные пути и просто кошмарят мирное население. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы "русский мир" наконец-то покинул как Ирпень, так и всю Украину.

Враг будет уничтожен! Мы отомстим за каждый город!

– отмечают в Минобороны.

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