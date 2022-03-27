Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України. Там обіцяють – українські військові обов’язково помстяться окупантам за кожне зруйноване місто. Зокрема, за Ірпінь!

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Російські військові гатять без розбору: вони знищують житлові квартали, підривають залізничні колії й просто кошмарять мирне населення. Збройні Сили роблять все можливе, щоб "русскій мір" нарешті покинув як Ірпінь, так і всю Україну.

Ворога буде знищено! Ми помстимося за кожне місто!

– наголошують в Міноборони.

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