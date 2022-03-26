Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що у місті Сквира в останню путь провели людину, яка до останнього свого подиху мужньо боронила рідний Ірпінь.
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Поховали Ігоря Сухих, який боронив Ірпінь
Ігор Сухих. Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже в Ігоря тут було багато друзів і товаришів,
– зазначив Маркушин.
Він додав, що батьки втратили сина, дружина – коханого чоловіка, а двоє діток – батька.
Захисника Ірпеня Ігоря Сухих поховали / Фото Олександра Маркушина
Що відомо про загиблого Героя
Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військо-спортивних багатоборств та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу, гравцем футбольної команди "АТО-Ірпінь".
Він – випускник факультету податкової міліції Державного податкового університету, офіцер податкової міліції, ветеран АТО.
Люди зустрічають загиблого Героя Ігоря Сухих: дивіться відео