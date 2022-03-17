У оккупантов заканчиваются "Калибр" и "Искандер"

В Генштабе ВСУ рассказали, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр". Также у орды заканчивается оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Достойно внимания 30% личного состава, оружия и техники: ВСУ нанесли большие потери врагу возле Харькова и Изюма

Несмотря на это, оккупант продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов.

Российские военные делают это с использованием оружия неизбирательного действия.

В связи с тем, что врагом использован почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием оружия неизбирательного действия,

– говорится в сводке Генштаба.

Это важно – Киев снова атакован оккупантом: смотрите видео