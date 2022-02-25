Соответствующее обращение министр записал 25 февраля ориентировочно в 17:10 по Киеву. Ляшко попросил мир осудить действия оккупантов.
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Ляшко обратился к международным организациям
Обращаюсь к международным правозащитным организациям с просьбой жестко осудить террористические действия российского агрессора! Оккупанты продолжают осуществлять обстрелы "скорых" на территории Украины,
– заявил Ляшко.
Министр здравоохранения рассказал, что оккупанты обстреляли экстренную бригаду скорой помощи в:
- Запорожской области – обошлось без жертв;
- в Киевской области (на севере) – медики не пострадали;
- в Марьинке ранены пациенты не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов;
"В Чернигове применили огонь на территории психиатрической больницы", – рассказал Ляшко.
В ночь на 25 февраля в больницы доставили 53 украинца – всем оказывают медицинскую помощь.
Виктор Ляшко призвал мир осудить обстрелы оккупантов по "скорым": смотрите видео
Виктор Ляшко в очередной раз заявил, что мирное население не должно страдать и поблагодарил ВСУ и медиков за противостояние российским оккупантам.