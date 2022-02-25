Відповідне звернення міністр записав 25 лютого орієнтовно о 17:10 за Києвом. Ляшко попрохав світ засудити дії окупантів.

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Ляшко звернувся до міжнародних організацій

Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України,

– заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я розповів, що окупанти обстріляли екстрена бригада швидкої допомоги у:

Запорізькій області – обійшлося без жертв;

у Київській області (на півночі) – медики не постраждали;

у Мар'їнці – поранені пацієнти не можуть отримати медичну допомогу через обстріли;

"У Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні", – розповів Ляшко.

У ніч проти 25 лютого до лікарень доправили 53 українці – всім надають медичну допомогу.

Віктор Ляшко закликав світ засудити обстріли окупантів по "швидких": дивіться відео

Віктор Ляшко вкотре заявив, що мирне населення не повинно страждати та подякував ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам.

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