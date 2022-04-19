Согласно информации, оккупанты бьют по объектам гражданской и военной инфраструктуры.
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В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг не осуществляет активных действий.
Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа на железнодорожном транспорте с территории Беларуси в России,
– сообщили в Генштабе.
Кроме того, добавили, что вооруженные силы России продолжают использовать аэродромы Беларуси, чтобы наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.
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