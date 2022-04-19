Згідно з інформацією, окупанти бʼють по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

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У Генштабі також зазначили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог не здійснює активних дій.

Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території Білорусі до Росії,

– повідомили в Генштабі.

Крім того, додали, що збройні сили Росії продовжують використовувати аеродроми Білорусі, аби завдавати авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

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