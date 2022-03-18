Оккупанты цинично обстреляли больницу 18 марта утром. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
Обратите внимание Оккупанты не оставляют попыток захватить Изюм
Русские снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье,
– говорится в сообщении.
Кроме Приволья, орки обстреляли Северодонецк и Кременную. Спасатели продолжают тушить пожар.
Результаты обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 18 марта: видео