Оккупанты цинично обстреляли больницу 18 марта утром. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

Обратите внимание Оккупанты не оставляют попыток захватить Изюм

Русские снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье,

– говорится в сообщении.

Кроме Приволья, орки обстреляли Северодонецк и Кременную. Спасатели продолжают тушить пожар.

Результаты обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС