Окупанти цинічно обстріляли лікарню 18 березня зранку. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють.

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Росіяни знову цілили з найтяжчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках. Влучили в десятки житлових будинків та з "Граду" обстріляли лікарню в Привіллі,

– мовиться в повідомленні.

Окрім Привілля, орки обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну. Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Результати обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС

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