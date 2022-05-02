Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за последний день российские оккупанты убили 1 мирного жителя. Человек жил в Диброве, в Лиманском районе.

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Кириленко сообщил, что также боевики ранили 8 жителей Донецкой области. Еще 4 гражданских пострадали в Луганской области – раненым оказали медицинскую помощь в Бахмуте.

Разрушения Донетчины / Фото Павел Кириленко

По данным Кириленко, 2 человека ранили во Владимировке, 3 – в Новониколаевке, 2 – в Великой Новоселке и 1 – в Очеретино.

Кроме того, Кириленко отметил – удалось уточнить данные об 1 погибшем в Мариуполе во время блокады россиян.

Удалось также уточнить информацию относительно 1 погибшего в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

– написал Павел Кириленко в своем телеграме.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру в Донецкой области / Фото Павел Кириленко

Всего за полномасштабную войну в Донецкой области погибли 292 человека. 915 жителей подконтрольных Украине территорий получили ранения разной степени тяжести.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру в Донецкой области / Фото Павел Кириленко

Количество жертв и раненых подается без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Пока точную цифру погибших и раненых в блокадном Мариуполе и Волновахе назвать невозможно. При этом Кириленко заявляет – в городе в результате российского террора погибли примерно 22 тысячи.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру в Донецкой области / Фото Павел Кириленко

Российские оккупанты терроризируют жителей Донбасса

Каждый день россияне бьют по гражданской инфраструктуре Донбасса – это не совпадение, а целенаправленные атаки на наши города и их жителей.

– сообщил Кириленко.

Он отметил, что оккупанты активно обстреливают Очеретинское общество – за 2 дня бомбардировок уничтожено:

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красногоровка,

Кофейня и три жилых дома в Очеретино,

Обесточены 4 села.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру в Донецкой области / Фото Павел Кириленко

Также от обстрелов страдает Авдеевская община – за 2 мая оккупанты разрушили жилой дом. Также в Авдеевке перебиты поставки электричества, добавил Кириленко.

Под постоянным огнем российских оккупантов Угледар, Марьинка, Красногоровка, Лиман. Враг применяет артиллерию, авиацию, фосфорные боеприпасы, обстреливая не только города, но и небольшие поселки. Ежедневно поступает информация об убитых и раненых гражданских,

– написал Кириленко.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру в Донецкой области / Фото Павел Кириленко

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