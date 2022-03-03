Об этом рассказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин вечером 2 марта.

По его словам, российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

Они говорят, что им достаточно хоть немного войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству,

– передает Котин слова оккупантов.

Добавим, что местным жителям несколько раз удалось не впускать российские войска в Энергодар. 2 марта агрессоры открыли огонь по гражданским.

Сначала на видео слышно, как взрываются гранаты, почти сразу – звук автоматной очереди. Люди напуганы и понемногу отступают. Очевидец сообщил, что одному из гражданских оторвало ногу. Ситуация в городе напряженная.

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