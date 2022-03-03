Про це розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котин ввечері 2 березня.

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За його словами, російські загарбники виходять і намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти в місто, сфотографуватися на тлі ЗАЕС і надіслати звіт керівництву,

– передає Котин слова окупантів.

Додамо, що місцевим жителям кілька разів вдалось не впускати російські війська в Енергодар. 2 березня агресори відкрили вогонь по цивільних.

Спочатку на відео чути, як вибухають гранати, майже одразу – звук автоматної черги. Люди налякані і потрохи відступають. Очевидець повідомив, що одному з цивільних відірвало ногу. Ситуація в місті напружена.



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