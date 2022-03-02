Жахливі кадри з Енергодара, який не хотів здаватись ворогу, оприлюднили у соцмережах. Спочатку на відео чути, як вибухають гранати.

До теми Уже втретє: Енергодар стає стіною на в'їзді до міста, блокуючи вхід окупантам

На відео чутна автоматна черга

Майже одразу – звук автоматної черги. Люди налякані і потрохи відступають. Чоловік, який знімає відео, повідомляє, що одному з цивільних відірвало ногу.

Зазначимо, що Енергодар силами місцевих мешканців вже кілька разів не пропустив ворога на свою територію. Українці вставали живим ланцюгом проти агресора. До них долучались працівники Запорізької АЕС.

Дивіться моторошне відео з Енергодара:

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