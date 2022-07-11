Неудачное наступление на Марьинку

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 июля по состоянию на 6 утра.

Внимание российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения, – ISW

Очередная вражеская попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад,

– говорится в сообщении военных.

оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времевка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

Сообщают, что российские оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар возле Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

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В Генштабе также сообщили, что враг, вероятно, готовится к активизации боевых действий за Краматорск и Бахмут. В частности, на Бахмутском направлении российские оккупанты вели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещеевки и Нью-Йорка.

На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия по улучшению тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты стабильно обстреливают позиции подразделений Сил обороны – пытаются блокировать их действия. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении активные действия противник не проводил. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное.

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