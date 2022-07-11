оккупанты только говорят об "оперативной паузе"

Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 июля.

Внимание россияне не прекратили активные боевые действия в "оперативной паузе" и вряд ли это сделают, – ISW

По их данным, несмотря на то, что противник и взял "оперативную паузу", он участвует в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

российские военные провели не совсем успешные операции

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

ISW отмечает, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящих из мужчин старшего возраста и преступников.

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Актуально о ситуации на Донбассе

Самая горячая ситуация в Донецкой области сейчас в Нью-Йорке Бахмутского района.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрел мирных населенных пунктов. Под вражеский огонь попали 16 сел, поселков и городов.

В направлении Мазановки россияне пытались вести разведку боем, но их намерения провалились. Украинские воины нанесли им мощные потери, из-за чего оккупанты отступили.

11 июля оккупанты в очередной раз обстреляли и сам Бахмут. Ударили по городу зажигательными боеприпасами.

Кроме того, вечером 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Часовому Яру в Бахмутском районе. В результате атаки погибли 15 человек.

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