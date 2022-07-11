окупанти лише говорять про "оперативну паузу"

Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 10 липня.

Увага росіяни не припинили активних бойових дій в "оперативній паузі" і навряд чи це зроблять, – ISW

За їх даними, попри те, що противник і взяв "оперативну паузу", він бере участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

російські військові провели не зовсім успішні операції

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

ISW наголошує, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються з чоловіків старшого віку та злочинців.

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Актуально про ситуація на Донбасі

Найгарячіша ситуація на Донеччині зараз у Нью-Йорку Бахмутського району.

На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріл мирних населених пунктів. Під ворожий вогонь потрапили 16 сіл, селищ та міст.

У напрямку Мазанівки росіяни намагалися вести розвідку боєм, але їхні наміри провалилися. Українські воїни завдали їм потужних втрат, через що окупанти відступили.

11 липня окупанти вкотре обстріляли і сам Бахмут. Вгатили по місту запалювальними боєприпасами.

Крім того, ввечері 9 липня росіяни завдали ракетного удару по Часовому Ярі, що в Бахмутському районі. Внаслідок атаки загинули 15 людей.

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