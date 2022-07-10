Українським військовим вдалося перемогти в бою проти ворога на Донбасі. окупанти змушені були відійти. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 10 липня.

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Поразка біля Долини та масові авіаудари

На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов,

– мовиться в повідомленні.

Ворог масово завдав авіаційних ударів на Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх населених пунктів завдав ще й авіаударів. окупанти вели повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

Харківський і Слов'янський напрямки

На Харківському напрямку росіяни намагаються стримувати просування ЗСУ. Вони обстрілюють з артилерії різних калібрів райони Харкова, Руських Тишок, Питомника, Коробочкиного, Іванівки, Дементіївки, Соснівки, Рубіжного та Слатиного.

Біля Верхнього Салтова ворог завдав авіаудару. З території Бєлгородської області окупанти випустили по Харкову крилату ракету типу "Іскандер".

На Слов'янському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

Краматорський і Бахмутський напрямки

На Краматорському напрямку активних ворожих дій не було. Окупанти перемістили окремі свої підрозділи в район Білогорівки.

Ворог обстрілював з мінометів, ствольної артилерії та танків райони Сіверська, Переїзного, Григорівки, Верхньокам'янського та Білогорівки. Вони завдали авіаударів неподалік Слов'янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксували в районах Вершини, Зайцевого, Покровського, Веселого, Івано-Дар’ївки та Вуглегірської ТЕС. Авіаудари теж були. Їх було завдано неподалік Берестового та Спірного.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький напрямки

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли низку населених пунктів. Серед них є Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. росіяни гатили авіацією по Кам'янці, Малих Щербаках та Новоандріївці.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад-Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

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