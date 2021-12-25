"Сбор" оккупантов проходил на полигоне "Опук". Руководил им командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

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Российские военные провели "сбор" в оккупированном Крыму

Его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по назначению.

– информируют в ведомстве.

Во время "демонстрации практических действий" провели учебное сражение с

высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье,

подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника,

закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки главных сил морского тактического десанта.

Кроме того, оккупанты "продемонстрировали" основные тактические приемы ведения боя за высадку десанта: огневое поражение корабельной артиллерией сил противовоздушной обороны, высадку на берег и захват плацдарма морским десантом.

В российском минобороны добавили, что этот "сбор" длился 5 дней. В нем участвовало около 100 офицеров командного состава.

ВСУ провели обучение возле оккупированного Крыма

Недавно Вооруженные силы Украины провели военные учения нескольких противотанковых подразделений вблизи оккупированного Крыма. Бойцы учились отражать попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

Украинские военные смогли в считанные минуты занять определенные позиции, развернули артиллерийские установки и начать установку минных заграждений.

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