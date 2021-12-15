Как проходили тренировки военных

В учениях приняли участие противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения. Они несут боевую службу на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Читайте также Обстановка вокруг Украины остается напряженной, – Залужный

Подразделения тренировались отрабатывать задачи в тесном взаимодействии. По легенде учений, они должны были совместными силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что военным удалось за считанные минуты занять определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений. Он подчеркнул, что было тяжело, но бойцы работали спокойно и уверенно – как в боевой атмосфере.

В умелых и слаженных действиях чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

Этими навыками за 8 лет войны овладел каждый военнослужащий, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника,

– заверил Наев.

Смотрите видео с тренировок противотанковых подразделений:

ВСУ приняли участие в военных учениях в Германии

Украинские военные приняли участие в многонациональных учениях Combined Resolve 16 в Германии. Сводная механизированная рота 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко заняла оборону, чтобы блокировали подступы к условному городку.

Задачей украинских пехотинцев было не допустить прорыва вражеских подразделений, а также уничтожить их.

Полный текст публикации Командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке:

На южном направлении продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

На этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой атмосфере. Вместе с тем за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.