Украинское подразделение блокирует подступы к городу

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Из-за непогоды пришлось отсрочить штурм объекта противника. Кроме того, сводная механизированная рота 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко получила приказ на передислокацию в другой район.

С прибытием на указанный рубеж личный состав спешился и зачистил горно-лесистую местность, занял позиции и наблюдает за противником,

– рассказал командир взвода Владимир Мордвин.

Украинское подразделение заняло оборону на южной окраине условного городка Равенсдорф, чтобы блокировать подступы к нему. Предполагается, что с началом штурма города другими подразделениями пехотного батальона сил противника противник может отступать через боевые порядки нашей роты.

Задача украинских пехотинцев – не допустить прорыва вражеских подразделений и уничтожить их.

Украинские бойцы участвуют в военных учениях в Германии / Фото Минобороны

В Украине в 2022 году состоятся военные учения с НАТО стоимостью более 100 миллионов

На территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений. Они обойдутся в 106,5 миллиона гривен, из которых 52 миллиона – расходы в Украине.

Согласно законопроекту, в Украине состоятся такие военные учения:

"Объединенные усилия – 2022",

"Рэпид Трайдент – 2022",

"Казак Мейс – 2022",

"Светлая лавина – 2022",

"Сильвер Сейбер – 2022",

"Си Бриз – 2022",

"Риверайн – 2022",

"Кленовая Арка – 2022",

"Викинг – 2022".

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