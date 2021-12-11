Український підрозділ блокує підступи до міста
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Через негоду довелося відтермінувати штурм об'єкта противника. Крім того, зведена механізована рота 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка отримала наказ на передислокацію в інший район.
З прибуттям на вказаний рубіж особовий склад спішився та зачистив гірсько-лісисту місцевість, зайняв позиції і спостерігає за противником,
– розповів командир взводу Володимир Мордвін.
Український підрозділ зайняв оборону на південній околиці умовного містечка Равенсдорф, аби блокувати підступи до нього. Передбачається, що з початком штурму міста іншими підрозділами піхотного батальйону сил BLUFOR противник може відступати через бойові порядки нашої роти.
Завдання українських піхотинців – не допустити прориву ворожих підрозділів та знищити їх.
Українські бійці беруть участь у військових навчаннях в Німеччині / Фото Міноборони
В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів
На території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань. Вони обійдуться у 106,5 мільйона гривень, з яких 52 мільйони – витрати в Україні.
Згідно з законопроєктом, в Україні відбудуться такі військові навчання:
- "Об'єднанні зусилля – 2022",
- "Репід Трайдент – 2022",
- "Козак Мейс – 2022",
- "Світла лавина – 2022",
- "Сільвер Сейбер – 2022",
- "Сі Бриз – 2022",
- "Ріверайн – 2022",
- "Кленова Арка – 2022",
- "Вікінг – 2022".
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