Український підрозділ блокує підступи до міста

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Через негоду довелося відтермінувати штурм об'єкта противника. Крім того, зведена механізована рота 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка отримала наказ на передислокацію в інший район.

З прибуттям на вказаний рубіж особовий склад спішився та зачистив гірсько-лісисту місцевість, зайняв позиції і спостерігає за противником,

– розповів командир взводу Володимир Мордвін.

Український підрозділ зайняв оборону на південній околиці умовного містечка Равенсдорф, аби блокувати підступи до нього. Передбачається, що з початком штурму міста іншими підрозділами піхотного батальйону сил BLUFOR противник може відступати через бойові порядки нашої роти.

Завдання українських піхотинців – не допустити прориву ворожих підрозділів та знищити їх.

Українські бійці беруть участь у військових навчаннях в Німеччині / Фото Міноборони

В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів

На території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань. Вони обійдуться у 106,5 мільйона гривень, з яких 52 мільйони – витрати в Україні.

Згідно з законопроєктом, в Україні відбудуться такі військові навчання:

"Об'єднанні зусилля – 2022",

"Репід Трайдент – 2022",

"Козак Мейс – 2022",

"Світла лавина – 2022",

"Сільвер Сейбер – 2022",

"Сі Бриз – 2022",

"Ріверайн – 2022",

"Кленова Арка – 2022",

"Вікінг – 2022".

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