В частности, в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Следует отметить, что украинские военные в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам.

Враг несет значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

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