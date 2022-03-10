Окружить Киев оккупанты хотят по 3 направлениям, пока им не удается. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
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С каких направлений орки хотят окружить Киев
- Броварской трассы,
- Житомирской трассы.
- Чернобыльского направления.
Вчера мы ожидали более интенсивных боев на Броварской трассе, но российские оккупанты получили хороший отпор, поэтому напряжение немного спало,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что область каждый день готовится к тому, что активность будет увеличиваться именно со стороны Броварской трассы.
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