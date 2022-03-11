Министр обороны заметил, что получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей.

Кстати Благодаря нашим гражданам у украинской армии другая мотивация, чем у захватчиков, – Резников

Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив подлинный акт геноцида.

Важно – ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине: