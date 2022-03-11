Міністр оборони зауважив, що, отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних жителів.
До речі Завдяки нашим громадянам в українського війська інша мотивація, ніж у загарбників, – Резніков
Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всім військовим злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається,
– наголосив міністр.
Він додав, що дуже складною є ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду.