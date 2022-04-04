Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженные Силы Украины в ночь на 4 апреля.

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Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе Александровки. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на захвате населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. Противник готовится к наступлению на Северодонецк и Большую Новоселку.

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