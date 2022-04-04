Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 4 апреля.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжил сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов:

Рубежное;

Попасная;

Троицкое;

Авдеевка;

Марьинка;

Красногоровка.

Кроме этого, российские оккупанты готовятся к наступлению, которое, возможно, начнут в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

– добавили в Генштабе.

Обратите внимание! В течение текущих суток ВСУ в зоне проведения ООС отразили 7 атак захватчиков. Наши воины уничтожили 49 единиц вражеской техники.

Где будут продолжаться главные бои в начале апреля: смотрите видео