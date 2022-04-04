Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 4 апреля.

Читайте также За неделю украинские воины в ООС отбили 51 атаку и уничтожили более 200 единиц техники россиян

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжил сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов:

  • Рубежное;
  • Попасная;
  • Троицкое;
  • Авдеевка;
  • Марьинка;
  • Красногоровка.

Кроме этого, российские оккупанты готовятся к наступлению, которое, возможно, начнут в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.
– добавили в Генштабе.

Где будут продолжаться главные бои в начале апреля: смотрите видео